Zusätzliches Geld für Bedürftige im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Die Linke im Kreis Gotha richtet eine Forderung an Landrat Onno Eckert. Davon sollen vor allem Familien, Studierende sowie Senioren profitieren.

Der Kreisvorstand Gotha der Partei Die Linke fordert Landrat Onno Eckert (SPD) auf, Geld aus dem Kreishaushalt für Bedürftige freizugeben, die unter der Inflation und steigenden Energiekosten leiden. Der Landkreis sei der Träger der Sozialhilfe und habe per Sozialgesetzbuch XII die Rechtsgrundlage, auf Antrag einen einmaligen Zuschuss an Bedürftige auszureichen. „Dazu müssen von der Verwaltung zusammen mit den Fraktionen des Kreistages Kriterien erstellt und ein finanzieller Rahmen bestimmt werden“, erklärt Sebastian Vogt, Sprecher der Linken im Landkreis. Dafür könnte Geld aus der Sonderzuweisung der Landesregierung verwendet werden, die der Landkreis dieses Jahr noch in Höhe von 1,2 Millionen Euro erhält.

Die Maßnahmen der Bundesregierung – von der Energiepreispauschale über Zuschüsse für Hartz IV-Beziehende und Kinderzuschlag für arme Familien – seien zu knapp bemessen. Studierende sowie Rentnerinnen und Rentner würden dabei erst einmal leer ausgehen und auch die ab Juli geplante Rentenerhöhung würde die Kostensteigerungen nicht kompensieren, so Vogt.

Bedürftige Bürger fordert der Kreisverband auf, der Kreisverwaltung ihre Situation schriftlich zu schildern. Die Linke bietet dabei Unterstützung an.