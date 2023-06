Zusätzliches Wasser für die Apfelstädt reicht nicht

Gotha. Bürgerinitiative Lebensraum Apfelstädt fragt, warum die Westringkaskade weiter betrieben wird. Die Politik müsse eingreifen.

Dass die zugestandenen Wassermengen nicht genügen, um die Apfelstädt zu stützen, betont die Bürgerinitiative (BI) Lebensraum Apfelstädt in einer Mitteilung am Donnerstag. Diese Position habe sie auch im Begleitausschuss wieder geäußert. „Da jedoch gebetsmühlenartig an dem illegalen Betrieb der Westringkaskade festgehalten wird und nun noch weitere fünf Jahre ‘grüne’ Experimente angestellt werden, ist mit einer weiteren Verschärfung der Situation zu rechnen“, heißt es.

Es werde lediglich an den Wasserabgabemengen in den Fluss herumexperimentiert. Die Abgabe in die Westringkaskade sei eine gesetzte Größe. Spannend sei zu erleben, wie still sich die Koalitionsparteien verhalten.

Nun würde man einen Aufschrei über die Wahl eines AfD-Landrates und den Umfragestand von 30 Prozent für die Landtagswahl 2024 in Thüringen erleben. „Ich hege die Hoffnung, dass nicht 30 Prozent der Wahlberechtigten in Thüringen eingefleischte Nazis sind, so wie dies gerne behauptet wird“, so BI-Sprecher Rico Heinemann.

Es seien mit Sicherheit Bürger, die sich gegen den Umgang der Politik wehren. Das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger spiele eine große Rolle. „Mit Blick auf die Umfragewerte sollten sich die Parteien einmal Gedanken machen, ob nicht eventuell der Umgang mit den Bürgern beim Thema Apfelstädt ein anderer werden sollte“, so Heinemann.

Ein Eingreifen der Politik in der jetzigen Situation sei dringend erforderlich. Im zweiten Begleitausschuss wurde unmissverständlich mitgeteilt, dass die BI redeberechtigt sei, unterschiedliche Meinungen allerdings keine Auswirkung hätten.