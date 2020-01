Gotha. Ein Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Linienbus in Gotha führte zu Schäden im Wert von 40.000 Euro. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Zusammenstoß mit Linienbus verursacht 40.000 Euro Schaden

Am heutigen Vormittag hat ein 71-jähriger Audi-Fahrer die Langensalzaer Straße stadteinwärts befahren. Vermutlich hielt sich der Fahrer in einem Moment nicht an das Rechtsfahrgebot, denn er stieß mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen, berichtet die Polizei.

Dabei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Die Fahrgäste im Bus und der Busfahrer blieben unverletzt. Der Audi wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Insgesamt belaufen sich die Schäden auf etwa 40.000 Euro.

