Zuspruch für Pflichtfach Schulgarten aus Gotha

Gotha. Schulgarten hat erstmals ein Gothaer im Lehrplan verankert. Gothas Oberbürgermeister befürwortet deshalb die Entscheidung des Bildungsministeriums.

In der Diskussion um Schulgarten als Pflichtunterrichtsfach stärkt Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) dem Thüringer Bildungsminister Helmut Holter (Linke) den Rücken. In einem Schreiben gratulierte er Holter, dass der Freistaat Thüringen sich für den Erhalt des Lehrfachs in Grundschulen stark macht. „Es waren Bürger der Stadt Gotha, die schon frühzeitig den Wert von Bildung erkannten“, so Knut Kreuch, der auf die historischen Ursprünge des Schulgartenunterrichts in Gotha hinweist.

Reformpädagoge Andreas Reyher erstellte im 17. Jahrhundert den „Gothaer Schulmethodus“, die erste langfristig erfolgreiche staatliche Schulordnung Deutschlands. Im Lehrplan von damals enthalten war auch der Schulgartenunterricht.

Der Freistaat Thüringen ist das einzige Bundesland, das zum Schulgartenunterricht in der Grundschule verpflichtet. Dorothee Benkowitz, die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten, hält jedoch nichts davon, das Lehrfach zur Pflicht zu machen, wenn an einer Schule dazu keine Motivation vorhanden sei.

Benkowitz setzt sich für fächerübergreifende Schulgartenaktivitäten ein, in dem man beispielsweise Beete in verschiedenen Sprachen beschriftet und die Pflanzen für den Kunstunterricht nutzt.