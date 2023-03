Zuversicht für ein gutes Gelingen

Pfarreirat Stephan Weise über Zuversicht, Hoffnung und der Glaubenserfahrung.

Vom 31. März an beginnen die Thüringer Bachwochen. Viele interessante Konzerte in unterschiedlichen Formaten, an verschiedenen Orten. Das Programmheft dazu trägt in diesem Jahr die große Überschrift „Zuversicht“. Und in noch viel größeren Buchstaben steht gleich auf der zweiten Seite „Habt Mut!“.

Das ist gut nachzuvollziehen. Nach über zwei Jahren Pandemie muss ein verantwortlicher Veranstalter viel Mut aufbringen, um so ein kulturelles Wagnis einzugehen. Arrangements müssen geplant, Verträge mit Musikern ausgehandelt und Konzerträume organisiert werden. Und das schon lange, bevor überhaupt klar war, ob denn wieder Veranstaltungen mit Publikum möglich sein werden. Ohne Zuversicht auf ein gutes Gelingen ist das kaum machbar.

Zuversicht braucht es aber auch für das Bestehen in einer Welt, die aus den Fugen zu geraten scheint. Pandemie, Umweltzerstörung, Inflation und ein Krieg, für den kein Ende absehbar ist. Es braucht einigen Mut, sich davon nicht kleinkriegen zu lassen. Es braucht eine starke Hoffnung, um Trauer, Resignation und Zukunftsangst zu überwinden.

Stephan Weise ist Pfarreirat der katholischen Kirchgemeinde Gotha. Foto: Evelyn Hafemann

Vielleicht kann auch die Musik Johann Sebastian Bachs uns dabei helfen. Gerade in der vorösterlichen Zeit wird in Bachs Werken sein fester Glaube an den versöhnenden, den alles heilenden Gott deutlich. Bachs Welt war wohl keineswegs einfacher als die unsere. Hunger, Krankheit, Gewalt und Tod waren genauso Teil seines Lebens. Und trotzdem diese Zuversicht!

Wie tröstlich ist es, nach seiner Melodie zu singen „Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit“. Wir dürfen auf Gott vertrauen. Er wird mit uns sein, bei aller menschlichen Unvollkommenheit; wir sind geborgen in seinen Händen – egal was passiert.

Die letzte Strophe des Liedes erzählt in eindrücklichen Worten von dieser starken Hoffnung: „Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu. Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.“ Ich wünsche uns allen diese so tröstliche Glaubenserfahrung.

