Zuversicht mit jedem neuen Tag

Der Gothaer Superintendent Friedemann Witting schreibt über Frühlingsgezwitscher und was wir uns von den Vögeln abschauen können.

Na, wie war die Nacht? Geht es Ihnen auch so, dass Sie am Morgen lange vor Sonnenaufgang wach liegen? Fast anderthalb Stunden zuvor geht es bei mir im Garten rund: Da melden sich die Rotschwänzchen pfeifend und schnalzend. Hin und wieder gesellt sich ein Rotkehlchen dazu, und schließlich wird es Zeit für die Amseln: Spätestens eine dreiviertel Stunde vor Sonnenaufgang stimmen sie ein. Sobald die Meisen und schließlich die Finken in das Morgenkonzert einsteigen, ist klar, dass es nur noch wenige Minuten dauern wird, bis die Sonne heraus ist.

Friedemann Witting ist Superintendent im Kirchenkreis Gotha. Foto: Lutz Ebhardt / TA

Vermutlich wird sich manch einer in seinem Bett drehen und wenden, weil es sich so schwer weiterschlafen lässt. Und vielleicht wird es Mitbürger geben, die sich über diese Lärmbelästigung aufregen: „Nicht mal am Wochenende hat man seine Ruhe … !“

Doch Freude wäre angemessen, denn die kleinen Sänger geben uns ein Zeichen der Hoffnung: Sie singen, sie jubilieren in der festen Gewissheit und Zuversicht, dass das Dunkel der Nacht bald zu Ende sein wird – und dann wird es Aufbrüche geben!

Schon die Beatles haben sich von der Amsel inspirieren lassen: „Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.“ Es ist in unserem Leben nicht anders: Klimakrise und Konjunktureinbrüche machen Menschen Sorgen. Kriege und Krankheit nehmen den Lebensmut. Menschen empfinden ihr Leben als dunkel und deprimierend. Der heutige Sonntag aber ermutigt uns zum Jubel: „Jubilate!“ – „Jubiliert!“ ist sein Name.

Die Vögel geben uns ein Signal: Noch herrscht Dunkelheit, aber das wird sich ändern! Mit ihrem Gesang möchten sie uns mitreißen zu frischer Hoffnung, die darauf vertraut, dass die Traurigkeit nicht bleiben wird.

Wer weiß, vielleicht spitzen Sie ja im Laufe des Tages gelegentlich die Lippen und pfeifen sich eins? Gegen die Trübsal, gegen die Hoffnungslosigkeit?

