Zuwachs für das Kamelienhaus von Schloss Friedenstein Gotha

Gotha. Mit einer 500-Euro-Spende unterstützt der Freundeskreis Kunstsammlungen die Orangeriefreunde beim Kamelienhaus.

Anlässlich seiner Jahreshauptversammlung übergab der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha am vergangenen Samstag einen Spendenscheck zum Wiederaufbau des Pflanzenbestandes des Kamelienhauses. Den Scheck in Höhe von 500 Euro konnte Schlossverwalterin Sandra Seeber von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, die zudem Mitglied bei den Orangeriefreunden ist, aus den Händen von Sibylle Zacharias vom Freundeskreis entgegennehmen. „Mögen durch unsere Aktion die Orangeriefreunde weitere Unterstützer finden“, erklärt Vereinsvorsitzender Klaus Kleinsteuber.

Kamelien haben in der Residenzstadt Gotha eine lange Geschichte: Georg Joseph Kamel, der Namensgeber der Kamelienpflanze, brachte Ende des 17. Jahrhunderts die ersten Pflanzen aus Asien nach Spanien. Der Aufstieg der Kamelie begann um 1740 mit Züchtungen in England. Das sächsische Pillnitz war der erste Standort von Kamelien in Deutschland.

Gothaer Herzöge verfielen der Schönheit der Pflanzen

Auch die Gothaer Herzöge verfielen um 1830 der Schönheit dieser Pflanze und legten in der Gothaer Orangerie eine Kamelienzucht an. Auf Initiative der Gothaer Orangeriefreunde entstand im vergangenen Jahr nach jahrelanger Vorbereitung ein neues Kamelienhaus. Ironie des Schicksals: Ein Virus vernichtete zum gleichen Zeitpunkt den gesamten Kamelienbestand, der nun wieder aufgebaut werden soll. Dazu sind weitere Spenden, die die Gothaer Orangeriefreunde einwerben, notwendig.