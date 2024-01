Zwei Autos und zwei Lauben brennen in Gotha aus

Samstag gegen 15.25 Uhr stand ein PKW auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße in Flammen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand auf ein zweites Auto in unmittelbarer Nähe übergesprungen.

Gotha Gotha Feuerwehrleute müssen zum Jahreswechsel vergleichsweise wenig ausrücken. Gartenlauben werden Opfer von Flammen. Mehrere Mülltonnen-Brände zu Silvester.

Vergleichsweise ruhig sind Silvesternacht sowie der Neujahrsmorgen 2024 für Gothas Feuerwehren verlaufen. Das stellt Feuerwehrchef Andreas Ritter fest. Außer einigen kleineren Bränden von Mülltonnen, welche mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Feuerwerksreste zurückzuführen seien, habe es keine anstrengenderen Einsätze für Berufs- und Freiwillige Feuerwehren gegeben.

Langweile kam „zwischen den Jahren“ für sie dennoch nicht auf. Von Freitagmittag bis der Neujahrsmontag 1.28 Uhr rückten die Feuerwehrleute zu 22 Einsätzen aus. Von Brand einer Lagerhalle in der Gleichenstraße bis freigelaufener Hund in der Ohrdrufer Straße reichte das Geschehen.

Am Freitag ist in der Gleichenstraße ein leerstehendes Gebäude (ehemals Baumarkt) ausgebrannt. Personen verletzten sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Foto: Andreas Ritter / Andreas Ritter / Berufsfeuerwehr Gotha

Freitagabend fielen zwei Gartenlauben den Flammen zum Opfer. Gegen 21 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Gotha ein Laubenbrand in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die herbeigeeilte Feuerwehr hatte zwar den Brand schnell unter Kontrolle, konnte bei dem Vollbrand aber nicht viel zu retten. Die Laube brannte nahezu bis zur Bodenplatte nieder. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Etwa zwei Stunden später brannte in Sundhausen in der Inselsbergstraße eine ebenfalls hölzerne Gartenlaube. Der hier entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf 10.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach Mitternacht an. Personen kamen in beiden Fällen nicht zu Schaden. Zu den Brandursachen hat die Kripo Gotha die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag gegen 15.25 Uhr meldeten Zeugen einen brennenden PKW auf einem Parkplatz in der Salzgitterstraße. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizeikräfte stand ein zweites Auto in unmittelbarer Nähe auch in Flammen. Beide Feuer konnten schnell gelöscht werden, dennoch entstand an beiden Wagen erheblicher Sachschaden. Niemand verletzte sich. Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Es konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe festgestellt werden. Die Polizei musste ihn aber nach ersten Ermittlung wieder auf freien Fuß lassen. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die Angaben zur Aufklärung des Brandgeschehens machen können.

Gothas oberster Brandschützer, Andreas Ritter, dankt allen haupt- und ehrenamtlichen Feuerwehrleute sowie Polizei für „die vorbildliche Einsatzbereitschaft zur Gewährleistung der Sicherheit für die Stadt Gotha und deren Bevölkerung“, das 365 Tage im Jahr, jeweils rund um die Uhr. Das geschieht dieses Jahr vor besonderem Hintergrund: Gothas Feuerwehren werden 2024 ihr 160-jähriges Bestehen feiern.

