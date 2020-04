Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei betrunkene Männer bepöbeln in Gothaer Supermarkt Passanten

Die Polizei ist Samstagabend in einen Supermarkt in die Bürgeraue gerufen worden. Zwei Männer im Alter von 41 und 48 Jahren bettelten dort in alkoholisiertem Zustand Passanten an und verhielten sich aggressiv den Mitarbeitern gegenüber. Zudem verließen sie trotz Aufforderung nicht das Gebäude.

Auch den Polizisten gegenüber zeigten sie sich respektlos und beleidigten diese. Während die Anzeige aufgenommen wurde, widersetzten sich die beiden Männer den polizeilichen Anweisungen, so dass sie in Unterbindungsgewahrsam genommen werden mussten und zum Inspektionsdienst Gotha gebracht wurden. Einer der Männer wurde wenig später bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 41-Jährige aber musste wegen seines Verhaltens bis Sonntagmorgen auf seine Entlassung warten.

Die Männer erwartet eine Anzeige u.a. wegen Hausfriedensbruchs, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

