Zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt - Polizei in Gotha sucht Zeugen

Gotha. Nachdem in Gotha in der Nacht zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt sind, sucht die Polizei nun dringend Zeugen.

In Gotha brannten in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge komplett aus. Nach Angaben der Polizei standen beide in der Straße Kurzer Weg. Durch das Feuer und die Hitze wurde auch ein Holzpavillion beschädigt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 70.000 Euro. Die Brandursache ist nun Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer: 0050809/2022) entgegen.