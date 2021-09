Zwei für Georgenthal

In der Landgemeinde steht am Sonntag neben der Bundestags- auch noch die Ortschaftsbürgermeister-Wahl an. Zwei Bewerber ringen für das Ehrenamt um die Gunst der Wähler. Peter Riecke stellt die beiden Kandidaten vor.

Jana Ulfich (37 Jahre) – Die Diplom-Verwaltungsfachwirtin (FH) aus Georgenthal ist kein SPD-Mitglied. Sie wird dennoch vom Ortsverein der Sozialdemokraten für die Wahl zum Ortschaftsbürgermeister aufgestellt:

Jana Ulfich ist Ur-Georgenthalerin aber eher unter ihrem Mädchennamen Staginski in der Ortschaft bekannt. Das war ein Grund für sie, Wahlplakate zu verwenden, auch wenn sie mit Ortsteilbürgermeister anstatt Ortschaftsbürgermeister nicht die richtige Bezeichnung tragen. Mit Gesichtern können die Georgenthaler eher etwas anfangen als mit einem Familiennamen, der noch nicht so bekannt ist, vermutet die Fachschuldiplom-Verwaltungswirtin. Sie war von Mai 2007 bis Dezember 2019 Angestellte der Finanzverwaltung der Gemeinde Leinatal und ist mit der Gebietsreform in der selben Funktion zur Gemeinde Georgenthal gekommen. Mit der Gebietsreform hatten sich die Orte der Verwaltungsgemeinschaft Apfelstädtaue bis auf Emleben und das Leinatal vereint.

In ihrem Wahlfaltblatt betont sie, sie möchte sich als Ortschaftsbürgermeisterin aktiv für den Ort, dessen Bürgerinnen und Bürger und die Vereine sowie das Gewerbe einsetzen. Sie möchte helfen, den Ort bunter zu gestalten, kulturell, gewerblich und touristisch voranzubringen. Wichtig ist ihr dabei das St.-Georgs-Fest, eines der bedeutendsten Feste der Ortschaft. Die Kurkonzerte sollen als Kulturgut erhalten werden. Das Kinderfest, das es aus ihrer Sicht nicht nur wegen Corona seit 2020 nicht mehr gab, soll wiederbelebt werden. Dafür seien der Erhalt und die Zusammenarbeit der Vereine und des Gewerbes zu fördern. Zur Verschönerung des Ortsbildes würde sie gern Grünflächen-Patenschaften ins Leben rufen. Privatpersonen, Unternehmen oder Interessengemeinschaften würden eine Patenschaft für eine Grünfläche übernehmen, sich um Bepflanzung und Pflege kümmern. Sie möchte den jährlichen Frühjahrsputz erhalten und noch mehr Menschen zur Mithilfe animieren. Eine weitere Baustelle sei die Parksituation am Kindergarten. Außerdem wünscht sie sich einen Barfuß-Pfad im Kurpark.

Sie betont wie ihr Mitbewerber die Bedeutung Nauendorfs und die Rolle der Ortschaft für den Tourismus. Jana Ulfich ist verheiratet und hat drei Kinder. Ihr Hobby ist Nähen, vom Oberteil über das Halstuch bis zum Shirt.

Bert Rommeiß, Mitglied der Bürger für Georgenthal und Nauendort, stellt sich erneut als Ortschaftsbürgermeister am 26. September zur Wahl. Foto: Peter Riecke

Bert Rommeiß (59 Jahre) – Der selbstständige Bau- und Möbeltischlermeister aus Georgenthal ist Mitglied der Bürger für Georgenthal und Nauendorf. Er wird auch von der Allianz der Vereine und Bürger unterstützt und stellt sich erneut als Ortschaftsbürgermeister zur Wahl:

Bert Rommeiß war bis März 2021 der Ortschaftsbürgermeister. Die dann vorgesehene Wahl konnte infolge der Corona-Maßnahmen nicht stattfinden. Gewählt wurde der selbstständige Bau- und Möbel-Tischlermeister bereits 2015, als der Name Georgenthal noch vor der Gebietsreform auf die Ortschaft selbst und Nauendorf beschränkt war. Auf seinem Wahlflyer verweist er darauf, es gehe nun auch um den Erhalt der in über 30 Jahren geschaffenen Werte gehe.

In die Gestaltung und Erneuerung des Ortsbildes sei viel Zeit und Geld investiert worden. Jetzt gelte es, auch innerhalb der Landgemeinde eigene Ziele und Vorstellungen durchzusetzen. Georgenthal sei ein beliebter Ausflugsort für Kurzurlauber und Tagestouristen. Mit dem Hammerteich, seinem Bootsbetrieb sowie dessen neu gestalteten Umfeld, dem Schwimmbad, dem Kurpark mit Spielplatz und dem Saurier-Erlebnispfad nennt er Beispiele. Es fehle noch ein Objekt für wetterunabhängige Veranstaltungen.

Deshalb möchte Rommeiß mit Unterstützung des Ortschaftsrates und der Einwohner einen Veranstaltungsort in der alten Kofferhalle am Bahnhof errichten. Pläne dafür liegen als Projektarbeit der Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr Gotha vor.

Der Erhalt der Attraktivität des ländlichen Raumes liege ihm am Herzen, ebenso die Bedeutung Nauendorfs. Dafür sei ja die Wählergruppe Bürger für Georgenthal und Nauendorf gegründet worden. Insgesamt habe sich der Ort gut entwickelt. Es wurden Baugebiete erschlossen, der Kindergarten erweitert und die Infrastruktur in den Straßen ist zu 95 Prozent erneuert.

Bert Rommeiß ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als Bau- und Möbeltischler hat er viele Projekte auch in Georgenthal umgesetzt, darunter jüngst als Subunternehmer den Pavillon am Gebäude der Eigentümergemeinschaft aus Arbeitersamariterbund und Gemeinde am Flößgraben 41. Sein Hobby ist die Rassegeflügelzucht, deren Hauptanliegen der Erhalt vom Aussterben bedrohter Geflügelrassen ist.

