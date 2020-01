Zwei Fundkatzen in Gotha sollen erkannt werden

So schön könnte das Jahr 2020 weiter gehen: Alle drei vor einer Woche vorgestellten jugendlichen Miezen haben neue Reviere gefunden. Das ist für sie ein großer Lebensgewinn, denn sie können den Frühling in Freiheit genießen.

Heute werden zwei Fundkatzen vorgestellt, damit sie hoffentlich von ihren Besitzern erkannt werden. Die schöne Tricolor-Katze, wie bei jeder Dreifärbung ein Mädchen, wurde in der „Arche Noah“ auf ungefähr eineinhalb Jahre geschätzt. Sie wurde zwischen dem 6. und 7. Januar in Bienstädt gefunden und zu ihrer Sicherheit ins Gothaer Tierheim gebracht. Ihr Wesen ist sehr menschenbezogen und verschmust. Vielleicht war die Mieze schon länger unterwegs, denn in ihrem Fell hatten schon Flöhe ein Zuhause gefunden. Für die Glückskatze, wie die Dreifarbigen auch genannt werden, wird der Besitzer gesucht.

Der schwarz-weiß-getigerte Kater wurde im Plattenbaugebiet von Siebleben gefunden. Foto: Jutta Ritter

Außerdem wurde am 7. Januar in der Clara-Zetkin-Straße in Siebleben ein weiß-getigerter Kater gefunden. Er ist kastriert und wird auf ungefähr zweieinhalb Jahre geschätzt. „Man kann erkennen, dass die Kastration noch nicht sehr lange her ist“, sagt Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß. Der Kater hat einen alten Bruch an einer Vorderpfote. Er kann damit nicht richtig auftreten, kommt mit drei Beinen aber sehr gut zurecht. Schmerzen hat er mit der alten Verletzung auch keine mehr. Auch dieses Tier ist mit den Menschen sehr vertraut und hat oder hatte mit Sicherheit ein Zuhause. Mit seinem eher seltenen Handycap wird er hoffentlich von seinen Menschen erkannt und schnell abgeholt.

Natürlich gefällt es den beiden Katzen in Gefangenschaft gar nicht. Sollten sich keine Besitzer melden, suchen sie dringend neue Reviere.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“unter Tel.: 03621/755 425