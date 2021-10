Die Polizei hat mehrere Objekte in Waltershausen durchsucht. (Symbolbild)

Zwei Männer bei Drogenrazzia in Waltershausen festgenommen

Waltershausen. Nach einer Drogenrazzia in Waltershausen sitzen jetzt zwei Männer in Haft. Die Polizei habe verschiedene Drogen beschlagnahmt.

Bei einer Drogenrazzia in Waltershausen im Landkreis Gotha wurden am Mittwoch zwei Personen festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, seien mehrere Objekte durchsucht worden. Auslöser war, dass die Polizei vorher bei einer Verkehrskontrolle bei einer Person eine "nicht geringe Menge" Drogen gefunden hatte. Die Polizisten hätten verschiedene Drogen beschlagnahmt.

Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Das Gericht erließ gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehl und sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führe die Kriminalpolizei Gotha. Weitere Informationen wollte die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlung nicht geben.