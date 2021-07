Zwei Märkte am Samstag in Georgenthal

Georgenthal. Nach Georgenthal kommen am Samstag Anbieter aus ganz Thüringen.

Einen Hofflohmarkt im Auenhof an der Auestraße 1 bietet Olivia Eichhorn am Samstag,

10. Juli, von 10 bis 15 Uhr an. Der Auenhof ist nahe am Parkplatz des Bürgerhauses Georgenthal. Dort gibt es am selben Tag von 8 bis 13 Uhr den inzwischen bereits bewährten Georgenthaler Samstagsmarkt mit frischen und regionalen Spezialitäten, auf dem Händler aus unterschiedlichen Regionen Thüringens ihre Stände aufbauen.

Den Samstagsmarkt, auch Frischemarkt genannt, gibt es jeden zweiten und vierten Samstag bis Ende November, so der Plan. Olivia Eichhorn erinnert in einer Mitteilung auch an den 5. Georgenthaler Landfrauenmarkt, der für den 11. September von 10 bis 16 Uhr geplant ist. Der Veranstaltungsort für diesen Markt ist das Ufer des Hammerteiches.