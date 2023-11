Zwei Miezen sind im Landkreis Gotha auf Abwegen

Gotha-Uelleben. Zwei Katzen wollen am Weihnachtsfest nicht alleine sein. Deshalb sucht das Uelleber Tierheim für die beiden ein neues Zuhause.

Eine dreifarbige Katze, im Volksmund auch als Glückskatze bezeichnet, wurde in Gotha in der Brunnenstraße gefunden. Sie wurde im Tierheim „Arche Noah“ auf ein Alter von etwea einem dreiviertel Jahr geschätzt. Die junge Mieze machte einen sehr gepflegten Eindruck, sodass Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß annimmt, das Miezchen hat ein Zuhause. Vielleicht ist sie entwischt und hat nicht wieder nach Hause gefunden.

Ebenfalls gefunden wurde im Ortsteil Sundhausen, in der Krusewitzstraße, eine rot-getigerte Katze mit weißen Pfötchen und weißem Lätzchen. Diese Katzendame wird auf ungefähr eineinhalb Jahre geschätzt.

Das weiß gestiefelte Katzenmädchen ist aus Sundhausen. Foto: Kathrin Matthieß / Tierheim Uelleben

Für beide Kätzchen werden die Besitzer gesucht oder Menschen, die etwas zu ihrer Herkunft sagen können. Meldet sich kein Besitzer, möchten die zwei Katzen das Weihnachtsfest in einem neuen Zuhause feiern, in dem sie eine gemütliche Sofaecke für den Winter haben.

Der ortsansässige Tierschutzverein möchte auf diesem Weg nochmals auf die Tierweihnacht am Samstag, 2. Dezember, hinweisen. Beginn ist 12 Uhr in der „Arche Noah“ und endet etwa 16.30 Uhr. Wie immer gibt es so manche herzhafte und süße Leckerei. Tierfreunde sind recht herzlich eingeladen. Der Gabentisch für all die gestrandeten Tiere in der „Arche Noah“ darf wieder reichlich gedeckt werden.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/ 755425