Zwei neue Packstationen im Kreis Gotha

Die Deutsche Post hat neue Packstationen in Gotha und Waltershausen in Betrieb genommen.

Gotha/Waltershausen. Versand und Empfang von Sendungen rund um die Uhr

Die DHL hat ihr Packstationsnetz enger geknüpft und jetzt in Gotha eine weitere Packstation in Betrieb genommen. Es ist mittlerweile die sechste in der Stadt. Die Packstation in der Oststraße (Rewe-Markt) bietet 76 Fächern. Eine weitere ist auch in Waltershausen hinzugekommne, in der Ohrdrufer Straße (ebenfalls Rewe-Markt). Diese hat 67 Fächer.

Kunden können dort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, teilt Brigitte Ullrich, Regionalbeauftragte bei der Deutschen Post/DHL, mit. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service sei unter www.dhl.de/packstation möglich. Für Empfang von Sendungen an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket-App. Zum Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation sei keine vorherige Registrierung erforderlich. Das Versandunternehmen suche weitere zentrale Standorte zum Beispiel an Bahnhöfen oder Supermärkten, um das Netz auszubauen, sagt Ullrich. Schon heute können über 16 Millionen registrierte Kunden mehr als 7000 DHL-Packstationen mit rund 700.000 Fächern nutzen.

Weitere Informationen www.dhl.de/packstation