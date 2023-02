Zwei Ohrdrufer Schulen laden ein

Das Gymnasium Gleichense öffnet am 3. März seine Türen für Gäste.

Ohrdruf. Die Michaelisschule und das Gymnasium Gleichense veranstalten Tage der offenen Tür am 3. März.

Die weiterführenden Schulen in Ohrdruf laden am Freitag, 3. März, zum Tag der offenen Tür ein. So öffnet das Gymnasium Gleichense (Trinitatisstraße 2) ab 15 Uhr für Interessierte. Bis 18 Uhr stellt sich das Kollegium vor und erläutert gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern das Schulkonzept anhand von Beispielen aus dem Unterricht.

Und von 15 bis 17 Uhr öffnet die Regelschule Michaelisschule (Michaelisplatz 3) ihre Pforten für Neugierige.