Zwei Plätze frei

Ab sofort sind wieder Plätze im Gothaer Mehrgenerationenhaus für einen Bundesfreiwilligendienst zu vergeben, teilt die Geschäftsleitung des Hauses am Gothaer oberen Hauptmarkt mit. Bewerben könnten sich Personen jeden Alters, die sich in verschiedenen Bereichen mit einbringen, selbst ausprobieren und den eigenen Horizont erweitern möchten. So könnten Erfahrungen im Begegnungscafé, bei Veranstaltungen, in Projekten und bei allen Themen rund um das Mehrgenerationenhaus gesammelt werden. Neue Ideen seien herzlich willkommen, zum Beispiel um einen ressourcenschonenden und umweltbewussten Alltag zu gestalten und Müll zu vermeiden.

Während der Einsatzzeit werden die Sozialversicherungsbeiträge und ein Taschengeld gezahlt, es gebe Urlaubs- und Bildungstage, wird in der Mitteilung ergänzt.

Das Gothaer Mehrgenerationenhaus nutzt das historische Cranachhaus im Stadtzentrum der Kreisstadt als Domizil. Es bietet eine Vielzahl an Kursen und Begegnungsmöglichkeiten von Fitness über Yoga (auch mit Babys) bis zu orientalischem Tanz, Salsa-Aerobic, Hip-Hop, Geburtsvorbereitung, Babymassage, Rückbildungsgymnastik und Meditation. Zur Zeit können auch Kursräume angemietet werden.

Kontakt Mehrgenerationenhaus: per E-Mail: mgh-gotha@web.de oder unter: Telefon 03621/301167