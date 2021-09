Zwei schöne Kater in Gotha zu vergeben

Gotha-Uelleben. In der Serie „Tiere suchen Menschen“ werden zwei Samtpfoten vorgestellt, die hoffentlich bald in gute Hände abgegeben werden können.

Heute geht es um zwei schöne Kater. Der schöne rot-getigerte Kater kommt aus einer Wohnungshaltung und ist zwei Jahre alt. Er ist kastriert und könnte auch an Freigang gewöhnt werden. Das Katerchen ist sehr verschmust und anhänglich. Seine ganzes Wesen ist sanft und lieb.

Er braucht dringend neue Katzenfreunde, die ihm sein Leben wieder beständig und gemütlich machen. Mit Artgenossen kommt der Schöne auch super klar. Katzen, die ihren Menschen gern ganz nah sind, fühlen sich im Tierschutz gar nicht wohl. Denn die wenigen Mitarbeiter können den Schmusebedarf leider nicht decken. Deshalb sucht unser schöner roter Kater so schnell wie möglich neue Menschenfreunde, die ihm gerecht werden können und die wissen, was Miezen lieben.

Das graue Tigerchen will raus aus dem Käfig. Foto: Kathrin Matthieß / Tierheim

Besonderheit an linker Vorderpfote vielleicht Erkennungszeichen

Unsere zweite Vorstellung ist ein grau-getigerter Kater mit weißen Pfötchen und weißem Lätzchen. Er wurde in Wanderleben gefunden. Tierheim-Leiterin Kathrin Matthieß schätzt ihn auf über zehn Jahre. Der Kater ist kastriert und trug ein Flohhalsband. Katrin Matthieß könnte sich vorstellen, dass sich Menschen um den älteren Kater gekümmert haben. Vielleicht lebte er bisher im Freien und wurde von Menschen gefüttert.

Er ist jedenfalls Menschen gewöhnt und lässt sich gern streicheln. Der im Tierheim gestrandete Kater fühlt sich jedenfalls, eingesperrt in einem Quarantänekäfig, überhaupt nicht wohl. Er hat am linken Vorderpfötchen eine Fehlstellung, vielleicht erkennt ihn jemand an dieser Besonderheit.

Der arme Kerl soll so schnell wie möglich wieder in seine angestammte Umgebung kommen. Kathrin Matthieß hofft, dass auf diesem Weg die Besitzer oder Menschen, die etwas zu seiner Herkunft sagen können, gefunden werden.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter Telefon: 03621/755425

