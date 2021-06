Zwei Straßensperrungen in Gotha

Gotha. In der Querstraße wird Trinkwasserleitung neu verlegt. Kran wird in Oberstraße aufgestellt.

Ab Montag, 21. Juni, werden in Gotha zwei Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt. In der Querstraße sollen Trinkwasserleitungen repariert werden. Bis Freitag, 2. Juli, wird die Querstraße an der Ecke Lucas-Cranach-Straße für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Dabei komme es zur Einbahnstraßenaufhebung der oberen Querstraße, in der Schwabhäuser Straße führe sie in Richtung Ekhofplatz. Die Siebleber Straße ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung aus Richtung Augustinerstraße, Hauptmarkt für Fahrzeuge weiterhin zu erreichen.

Ab Montag, 21. Juni, bis voraussichtlich 30. August 2021 wird die Oberstraße zwischen Brückengasse und Backhausgasse in Höhe der Hausnummer 11 für den Fahrzeugverkehr wegen der Aufstellung eines Baukrans voll gesperrt.