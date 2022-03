Zwei Verletzte bei Hausbrand in Nesse-Apfelstädt

Nesse-Apfelstädt. Bei einem Hausbrand in Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) sind am Donnerstag zwei Menschen verletzt worden.

Am Donnerstagnachmittag wurden der Feuerwehr und der Polizei ein Wohnhausbrand in der Landstraße in Nesse-Apfelstädt gemeldet. Offenbar war hier innerhalb des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Zwei Personen wurden durch das Feuer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit 15.000 Euro angegeben.