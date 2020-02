In Gotha musste die Polizei am Freitagabend zu einer Messerstecherei ausrücken.

Gotha. Zwei männliche Personen sind bei einer Messerstecherei am gestrigen Abend in Gotha verletzt worden.

Zwei Verletzte nach Messerstecherei in Gotha

Wie die Polizei informiert gerieten am gestrigen Freitagabend gegen 19.15 Uhr in Gotha auf dem Coburger Platz mehrere Personen aneinander. In der Folge zückten mehrere der Beteiligten Messer und gingen damit aufeinander los. Zwei Männer wurden durch Messerstiche verletzt und mussten anschließend ins Krankenhaus.

Eine verdächtige Person nahm die Polizei vorläufig fest. Die Ermittlungen wurden bereits von der Kriminalpolizei übernommen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 03621-781124 mit Angabe der Bezugsnummer 52181.