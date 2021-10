Zwei Verletzte nach schwerem Unfall auf B7

Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. (Symbolfoto)

Auf der B7 nahe Tüttleben hat es einen schweren Unfall gegeben, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Am Samstagvormittag war auf der B7 ein 74-Jähriger mit seinem Auto in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs. Nach Angaben der Polizei bog er dann nach links auf die K4 in Richtung Pferdingsleben ab. Dabei missachtete der Autofahrer hier einen entgegenkommenden, vorfahrtberichtigten Pkw und kollidierte mit diesem.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von einem angeforderten Abschleppdienst geborgen werden. Der 74-Jährige und der 22-jährige Beifahrer im anderen Auto wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die B7 wurde kurzzeitig halb gesperrt.