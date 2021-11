Zweite Tanne für Gothas Hauptmarkt

Gotha. Zweite Weihnachtstanne schmückt den neugestalteten Hauptmarkt in Gotha. Der 20 Meter hohe Baum stammt aus dem Forstrevier Saukopf.

Weihnachtliches Flair zieht nach mehr als einem Jahr wieder rund um das Gothaer Rathaus am Hauptmarkt ein. Nachdem bereits am Mittwoch eine fast 17 Meter hohe Tanne in die neue Baumhülse am unteren Hauptmarkt eingelassen wurde, folgte am Donnerstag ein zweiter Tannenbaum.

Kurz vor 13 Uhr erreichte ein Tieflader der Gothaer Firma Universal Transport - begleitet von der Polizei - den neu gestalteten Marktplatz. Auf seinem Transporthänger befand sich eine 20 Meter hohe Tanne. Auch dieser Baum, der nun dem oberen Hauptmarkt ebenso ein weihnachtliches Ambiente bieten soll, wie sein Abbild vor dem Rathaus, stammt aus dem Revier Saukopf zwischen Luisenthal und Oberhof, das zum Zuständigkeitsbereich des Thüringer Forstamtes Finsterbergen zählt, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha mit.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des Goldbacher Gade & Wagner Autokrandienstes sowie Tannen-Wulf aus Sömmerda wurde die Tanne fachmännisch aufgestellt. In den nächsten Tagen sollen die Lichterketten an die Weihnachtstanne angebracht werden.

Am Montag werden die Lichter an beiden Tannenbäumen zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes erstrahlen.