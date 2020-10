Zwiebeln auf dem Inselsberg

Am Samstag, dem 17. Oktober, und am Sonntag, dem 18. Oktober, ab 12 Uhr beginnt am Aussichtsturm des Kneipp-Bades Tabarz auf dem großen Inselsberg ein Angebot, das das Kuramt des Erholungsortes als „Zwiebel-Vernissage“ ankündigt. Uwe Krieger, seit Jahren auf Zwiebelmärkten in der Schweiz und auch in Weimar vertreten, bringt Zwiebelzöpfe und vieles, was man aus Zwiebeln gestalten kann mit. Es gebe frische Soljanka und Thüringer Bratwurst.