Bauernprotest Offene Fragen zu geplanten Protesten am Montag in Greiz

Greiz/Weida/Plauen Am Montag wird es erhebliche Einschränkungen wegen geplanter Bauernproteste geben, der sich auch andere Branchen anschließen könnten.

Die für Montag geplanten Proteste der Landwirtschaftsbetriebe finden in Thüringen in erster Linie in Erfurt statt (die OTZ berichtete). Dennoch wird es im Landkreis und in den umliegenden Regionen wohl auch zu Behinderungen kommen. So kursiert in sozialen Netzwerken das Bild einer Routenzusammenstellung, wie von Schönfeld, von Gommla und von Dölau zwischen 10 und 14 Uhr Protestzüge in Richtung des Kreisverkehrs an der Bruno-Bergner-Straße rollen sollen. Darauf basierend hat man unter anderem in der Greizer Stadtverwaltung die mitarbeiter vor erheblichen Behinderungen gewarnt.

Nur eine Protestanmeldung liegt im Landratsamt Greiz vor

Bezüglich der Ankündigung hebt man im Landratsamt, wo die Protestversammlungen angekündigt werden müssten, die Hände. „Stand heute ist eine Protestveranstaltung angemeldet worden. Sie bezieht sich auf den Aufzug von einigen wenigen Traktoren auf der L 1073, zwischen Kreisverkehr Abzweig B 175 und Kreisverkehr Hermsdorf Globus-Markt“, so Sprecherin Christine Schimmel.

Hingegen sei der Landkreis Greiz in den über soziale Netzwerke verbreiteten Aufruf zu einem „Generalstreik“ nicht involviert. „Eine offizielle Anmeldung der Veranstaltung liegt dem Landratsamt nicht vor. Urheber des an Handwerker und Unternehmen gerichteten Appells ist nicht das Landratsamt Greiz“, schreibt die Verwaltung in einem Statement. Die in Messenger-Diensten und sozialen Netzwerken verbreitete Nachricht mit vorgeschlagenen Auto-, Lkw- und Landmaschinenkorsos in Greiz und Umgebung habe einen unbekannten Absender. Entgegen der in dem Aufruf formulierten Aufforderung sei es nicht möglich, seine Teilnahme an dem Protest schriftlich im Landratsamt Greiz anzumelden.

Bürgermeisterin im Landkreis Greiz solidarisiert sich mit Protestlern

Stefanie Soch, Bürgermeisterin von Hohenleuben, war die einzige in der Riege der Bürgermeister, die von der OTZ erreicht wurden, die sich mit den Protestlern solidarisierte. Sie sagte am Telefon, dass sie großes Verständnis für die protestierenden Bauern habe und deren Anliegen und Demonstrationen unterstütze. Hingegen sagte der Sprecher der Industriegewerkschaft Bau, Agrar, Umwelt (IG BAU), Frank Tekkiliç, dass die Gewerkschaft die Bauern-Proteste und Aufrufe zu ähnlich gelagerten Aktionen, wie der Behinderung der Fähre, mit Wirtschaftsminister Habeck an Bord, nicht unterstütze. Auch rufe man nicht zu Generalstreiks auf. „Wir wissen, wie Streik geht als Gewerkschaft und tragen das so nicht mit. Inhaltlich äußern wir uns dazu nicht, weil es um einen Protest der Arbeitgeber geht, nicht um Arbeitnehmerrechte“, so Tekkiliç.

Bauernproteste in Greiz und Umgebung sind schwierige Gratwanderung

Dutzende Trecker aus Greiz dabei: Bauern wollen Protest ausweiten

Busverkehr im Landkreis Greiz dürfte erheblich gestört sein

Ein funktionierender Schulbusverkehr im Landkreis und in die Stadt Gera kann am kommenden Montag aufgrund der angekündigten Straßenblockaden dennoch nicht garantiert werden. Deshalb wird es für die Schüler des Osterlandgymnasiums des Landkreises im Stadtgebiet von Gera keinen Präsenzunterricht im Schulgebäude geben, sondern Distanzunterricht, teilt die Bildungsstätte mit. Im Greizer Ulf-Merbold-Gymnasium hingegen setzt man auf Präsenz. „Niemand bekommt einen Fehltag eingeschrieben, wenn er wegen der Blockaden nicht ran kommt“, geht Schulleiter Jens Dietzsch den pragmatischen Weg.

Aufgrund der Straßenblockaden in der Stadt Gera und im Umland wird auch mit erheblichen Behinderungen für den Individualverkehr und den öffentlichen Personennahverkehr zu rechnen sein. „Wir streiken nicht, aber auf einem Teil unserer Linien werden unsere Busse von den Straßenblockaden betroffen sein“, sagt auf Nachfrage Stefan Meißner, Geschäftsführer von PRG Greiz und RVG Gera-Land. Das betreffe sowohl den Stadtverkehr in der Kreisstadt Greiz als auch Routen über Land, insbesondere auf Bundes- und Landesstraßen. Mit Staus und Verspätungen sei deshalb zu rechnen, sagt der Chef beider Verkehrsbetriebe. Um den Busverkehr dennoch aufrechterhalten zu können, gebe es eine begrenzte Personalreserve. „Damit wollen wir kurzfristig reagieren können und bei Bedarf zumindest Teilstrecken bedienen“, erklärt Meißner.

Im Sächsischen Vogtland dürfte am Montag wenig gehen

Dramatischer dürfte die Lage im sächsischen Vogtland werden. Hier haben verschiedene Initiatoren zu großangelegten Protesten aufgerufen. So plant die Vogtland-Initiative „Wir für Zukunft“ zwei Tage lang am Montag und Dienstag ab 5.30 Uhr und bis 18 Uhr die großflächige Blockade von Autobahnen und Landstraßen. Auch die Grenzübergänge nach Tschechien sollen dicht gemacht werden. Am 10. Januar ist dann eine Sternfahrt zum Albertplatz Plauen geplant, wo um 11 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll. Diese Versammlungen seien allesamt angemeldet und man bitte die Teilnehmer um Umsicht und das Bilden einer Rettungsgasse. Ihr Protest richte sich gegen „die Mitglieder der Bundesregierung, Lobbyisten und Globalisten“, so die Initiatoren.

Tausendfach wurde dieses Protestplakat der Vogtland-Initiative "Wir für Zukunft" in sozialen Netzwerken geteilt Foto: Initiative "Wir für Zukunft"

Politiker aus Greiz und Gera äußern sich zu den Protesten

Auch politische Äußerungen gibt es. So hatte CDU-Landtagsmitglied Christian Tischner den Ampel-Parteien undurchdachte Plänen vorgeworfen, insbesondere Agrardieselkürzung und der Streichung des grünen Kennzeichens. „Die Ampel stopft ihr Haushaltsloch auf dem Rücken der Landwirte - derer, die uns ernähren“, kritisiert Tischner, der auch für den Verbraucher höhere Preise befürchtet. Seine Gedanken decken sich mit der Positionen des Kreisbauernverbandes Greiz. „Wertschätzung für den landwirtschaftlichen Berufsstand und den ländlichen Raum muss in solchen Entscheidungen eine Rolle spielen“, so Tischner abschließend, der die geplante Demonstration „Genug ist genug! Demonstration gegen Agrardieselkürzung & Streichung Grünes Kennzeichen“ des Thüringer Bauernverbandes am Montagausdrücklich unterstützt.

Elisabeth Kaiser, SPD-Bundestagsmitglied begrüßt derweil, dass die geplanten Kürzungen für die Landwirtschaft nun zumindest teilweise zurückgenommen werden. „Gerade für die großen ostdeutschen Agrarbetriebe hätten die Kürzungen massive finanzielle Einschnitte bedeutet und die Existenz der Betriebe gefährdet.“ Dass die Steuerbegünstigung auf Agrardiesel nicht abrupt, sondern stufenweise reduziert werden soll, schaffe zumindest ein Stück weit Planungssicherheit, so Elisabeth Kaiser.