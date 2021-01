Arnstadt Einbruch in der Gothaer Straße - wer kann Angaben machen?

Fahrräder in Diebeshand

In die Keller eines Wohnhauses in der Gothaer Straße in Arnstadt wurde zwischen Montagabend und Donnerstagmittag eingebrochen. Bislang Unbekannte stahlen laut Polizei zwei hochwertige Fahrräder der Hersteller Specialized und Cube. Der Gesamtwert beläuft sich laut den Ermittlern auf rund 4500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 03677/601124 unter Angabe der Hinweisnummer 0010464/2021 zu melden.