Sternsinger als Postboten unterwegs

Anna, Marie, Irene und Gordian sind Sternsinger im Ilm-Kreis. Sie bringen in diesem Jahr nicht den Segen an die Tür, sondern in einem Brief und fungieren als kleine Postboten.

Es ist der 6. Januar, der Tag der Heiligen drei Könige. Als Caspar, Melchior und Balthasar verkleidet ziehen bundesweit die Kinder von Haustür zu Haustür. Sie singen, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder weltweit. Eine Tradition, die auch die katholische Kirchengemeinde im Ilm-Kreis lebt. Doch die anhaltende Corona-Krise stellt die Gemeindereferentin Claudia Wanierke vor eine Herausforderung, also greift sie zu einem unkonventionellen Weg: Segen per Videobotschaft und Aufkleber mit Spendentüte per Post.

„Den Sternsinger-Segen bringen wir Ihnen als Videobotschaft nach Hause (https://youtu.be/chaGGvA22f0 ‚Die Segensbotschaft der Sternsinger‘). Die Aufkleber mit der Segensformel haben wir im Gottesdienst gesegnet. Den Aufkleber verteilen wir im Brief mit einer Spendentüte, einem persönlichen Gruß der Sternsinger und der Bitte, das Geld zu überweisen oder in der Katholischen Gemeinde abzugeben“, erklärt Claudia Wanierke. Wer dies jedoch nicht kann oder wer Fragen hat, kann sich gerne im Pfarrbüro in Arnstadt (Tel.: 03628/602285) oder Ilmenau (Tel.: 03677/202571) oder unter Sternsinger@st.elisabeth.arnstadt.de melden.

Claudia Wanierke verweist zudem noch auf den Sternsinger-Film mit Willi Weitzel (https://youtu.be/PiurahjHiYg). Der Report führt die kleinen und großen Interessierten jährlich in ein anderes Land und stellt die dortigen Projekte der Sternsinger vor. „In diesem Jahr erfahren wir etwas über das Leben von Kindern in der Ukraine, deren Eltern im Ausland arbeiten müssen, weil es im eigenen Land keine Arbeit für sie gibt. Eindrucksvoll schildert dieser Film, was es bedeutet ohne Eltern aufwachsen zu müssen oder nur über Handy mit ihnen in Kontakt zu sein. Durch die Projekte finden sie Hilfe und Unterstützung“, berichtet die Gemeindereferentin, die sich den Film bereits angesehen hat.

„Im Namen aller Kinder, die bei unserer Sternsinger-Aktion mitmachen und aller Kinder, denen durch Sie neue Lebensqualität geschenkt wird, sage ich: Danke für ihre Unterstützung.“