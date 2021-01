1.596 Anzeigen auf Kurzarbeit von Jenaer Arbeitgebern

Die Arbeitslosigkeit ist in der Stadt Jena im Dezember im Vergleich zum Vormonat minimal gesunken. Grund dafür ist die Kurzarbeit, die in zahlreichen Betrieben angeordnet wurde. Im Dezember zeigten 89 Unternehmen Kurzarbeit für 566 Personen an. Damit gingen bei der Arbeitsagentur von März bis Dezember insgesamt

1.596 Anzeigen auf Kurzarbeit ein. Dahinter standen 19.054 Beschäftigte in der Stadt Jena.

„Ich bin froh, dass die erneuten Einschränkungen bisher nicht zu

massiven Beschäftigungsverlusten geführt haben. Durch die intensive

Nutzung der Kurzarbeit konnte, trotz des zweiten Lockdowns, ein

stärkerer Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert werden.“, sagt Irena Michel,

Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Jena.

3.235 Frauen und Männer waren im Dezember 2020 in der Stadt Jena arbeitslos gemeldet. Das sind 43 weniger als im November. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 531 Personen (19,6 Prozent).

Die Arbeitslosenquote sank gegenüber November um -0,1 Prozentpunkt auf

5,7 Prozent, im Vorjahr betrug sie 4,8 Prozent.

528 Personen meldeten sich im vergangenen Monat arbeitslos. Davon

kamen 210 Personen direkt aus einer Erwerbstätigkeit.

Im Rechtskreis SGB II - in Betreuung durch das Jobcenter Jenarbeit - waren

2.039 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen, 18 weniger als im November,

aber 266 Personen (15 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Das Jobcenter betreut 3.454 Bedarfsgemeinschaften, 74 (-2,1 Prozent)

weniger als vor einem Jahr. 4.423 Menschen bezogen Arbeitslosengeld II,

62 Personen (-1,4 Prozent) weniger als im Vorjahr.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 160 neue Stellen

gemeldet, 67 (-30 Prozent) weniger als im November und 181 (-53 Prozent)

weniger als im Vorjahr. Aktuell befinden sich damit für Jena 918 freie Stellen

im Bestand der Arbeitsagentur.