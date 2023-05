1. Mai in Jena: Gewerkschaft kündigt neue Warnstreiks im neuen Jahr an

Jena. Kundgebung auf dem Johannisplatz. Tarifrunde im Nahverkehr naht.

Nach der Tarifrunde ist vor der Tarifrunde: Auch wenn der Januar 2024 noch in weiter Ferne liegt, kündigte die Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold Warnstreiks im Bereich des Nahverkehrs im neuen Jahr an. Hintergrund ist das Auslaufen der Tarifverträge zum Jahresende. Auch für die Jenaer Bus- und Straßenbahnfahrer gelte der Spartentarifvertrag TV-N: Tarifvertrag Nahverkehr Thüringen. Und damit greife der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst nicht.

Die Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold kündigte Warnstreiks im Nahverkehr an. Foto: Thorsten Büker

„Wir stehen hinter unseren Busfahrern“, sagt Barthold während der Kundgebung zum 1. Mai auf dem Johannisplatz. „Ungebrochen solidarisch“ lautete das diesjährige Motto. Vor Ort waren nicht nur die Gewerkschaften und Bündnisse, sondern auch die Parteien: Linke, Bündnisgrüne, SPD, MLPD, aber auch CDU und FDP. Sie informierten über aktuelle politische Forderungen.

Die Krankenschwester Ellen Ost (Linke) erinnert daran, dass 32 Jahre nach der Einheit die Devise „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ immer noch nicht gelte: Der Tarifvertrag der Landesbeschäftigten unterscheidet bei den Beschäftigten an den Unikliniken immer noch zwischen Ost- und Westdeutschland. Die Beschäftigten in Rostock, Greifswald und Jena hätten auch gerne eine Arbeitswoche mit 38,5 statt 40 Stunden. Sie betont, dass die systemrelevanten Berufe in der Pandemie für einen kurzen Moment im Mittelpunkt standen. An den prekären Beschäftigungsverhältnissen, in denen viele steckten, hätte sich leider nichts geändert.

Die AG Garagenerhalt sammelte am Rande der Kundgebung Unterschriften, um den Abriss von 198 Garagen von 4 Garagengemeinschaften zu verhindern. „1000 Unterschriften sind bislang zusammengekommen“, sagte Anke Daßler. Weitere 517 Personen haben die Online-Petition unterschrieben.