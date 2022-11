Bei der Langen Nacht der Wissenschaften waren am Freitagabend tausende in Jena auf den Beinen. Darunter viele Familien. Drei Jahre lang hatten Wissenschaftsfans auf den Termin warten müssen, denn im Vorjahr fiel das Programm aus. Erste Anlaufstelle war am Freitagabend der Beutenbergcampus, wo die zentrale Eröffnungsveranstaltung im Casino über die Bühne ging. Von hier aus fuhren viele gleich weiter an die Ernst-Abbe-Hochschule, wo es sogar Warteschlangen gab. Mit dabei waren in diesem Jahr erstmals Technologieunternehmen im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz sowie im Technologiepark „Jena21“. Die Fahrt im Nahverkehr war mit dem Armbändchen kostenlos.