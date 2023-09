10.000 Jenaer bekommen Post von der Stadt

Ein Postkasten hängt an einer Wand. Auch 10.000 Jenaer bekommen in den nächsten Tagen Post.

Jena. Befragung „Leben in Jena 2023“ startet. Stadt will Angebote für Familien analysieren.

10.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena bekommen in den kommenden Tagen per Post einen Fragebogen zugeschickt. Grund dafür ist die Befragung „Leben in Jena 2023“. Mit dieser möchte die Stadt erfahren, wie die Situation und die Angebote für Familien in der Stadt aktuell eingeschätzt werden, heißt es in einer Mitteilung. Es gehe um Themen wie Beratung, Unterstützung, Bildung, Freizeit und Kultur.

Lebensqualität und Familienfreundlichkeit seien für die Stadt Jena sehr wichtig. Deshalb wurde vor fünf Jahren eine umfangreiche Erhebung innerhalb der Jenaer Bevölkerung zu diesen Themen durchgeführt. Dabei gab ein Drittel der Befragten an, dass sie bei der Kinderbetreuung auf Unterstützung anderer Familienmitglieder zurückgreifen können. Für ein Viertel der Befragten würden die Hilfe von Großeltern den Alltag erleichtern. Nach umfangreicher Auswertung der Ergebnisse beschloss daraufhin der Sozialausschuss im Zuge der Umsetzung des Landesprogramms »Solidarisches Zusammenleben der Generationen« (LSZ) besonders Projekte zu fördern, welche Hilfestellungen für den Familienalltag anbieten und Alleinerziehende unterstützen.

Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) bittet die Adressatinnen und Adressaten der Befragung um zahlreiche Teilnahme. Die Vorstellung der Ergebnisse der Befragung „Leben in Jena 2023“ ist für das erste Quartal im kommenden Jahr vorgesehen.

Der Fragebogen könne online oder per Hand ausgefüllt werden. Die Beantwortung ist freiwillig und anonym. Abgabefrist für den Fragebogen ist der 4. Oktober. Die Befragung erfolge mit Unterstützung des Europäischen Sozialfonds Plus und des Freistaates Thüringen.