10.000 Masken für Schüler und Lehrer in Jena gespendet

10.000 Gesichtsmasken für Schulen und soziale Einrichtungen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis hat die Heidi-Fischer-Stiftung am Freitag in Jena übergeben. Martin Fischer (3.v.links) hat für die gemeinnützige Stiftung die Masken vom Fuldaer Unternehmen Möller Medical erworben und mit Franziska Henning an den Jenaer Oberbürgermeister Thomas Nitzsche, Dezernent Eberhard Hertzsch und Landrat Andreas Heller (von links) übergeben.

Martin Fischer hat die Spende der Stiftung am Freitag in Jena an den Oberbürgermeister Thomas Nitzsche und Landrat Andreas Heller übergeben. Alle aktuellen Entwicklungen zu Corona in Thüringen im Liveblog

Die Masken sollen den Unterricht in den Schulen und die Arbeit der öffentlichen Einrichtungen sicherer machen. Bei der Überwindung der Pandemie seien alle gesellschaftlichen Kräfte und jeder Einzelne gefordert, erklärte Fischer. Persönliches Engagement und Verantwortung seien gefragt, alle Kontakte müssten genutzt werden. Fischer nutzte seine Kontakte zur Firma Möller Medical in Fulda, die im Frühjahr bei der ersten Pandemie-Welle in die Maskenproduktion eingestiegen war und jetzt die letzten Bestände auflöste.

7000 Masken als Notfall-Reserve an Schulen in Jena

7000 Masken sollen jetzt als Notfall-Reserve an Schulen verteilt werden, noch einmal 1000 Masken stehen zur Verfügung für Einrichtungen, die sich bei Bedarf an die Heidi-Fischer-Stiftung in Jena, per Mail an mafisch@me.com, wenden können.

Ampel springt auf gelb für Kindergärten im Saale-Holzland-Kreis

Thüringen macht ab Montag teilweise dicht: Das sind die geplanten Regelungen