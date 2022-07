So sieht der Gestaltungsplan für die Anlage aus. Es entstehen auch zwei neue Parkplätze mit jeweils 47 Stellplätzen für Kleingärtner (l.) und Anwohner (r.). Das rote Kästchen zeigt das geplante Vereinsheim.

100 Gärten und fast genauso viele neue Parkplätze in Jena-Lobeda

Jena. Jenas Stadtrat befürwortet Pläne für neue Kleingartenanlage. Bei den Nachbarn bleiben Sorgen vor dem Transitverkehr

Erstmals seit Jahren soll in Jena eine neue Kleingartenanlage entstehen. Die Sparte mit 100 Gärten ist nördlich der Novalisstraße in Lobeda-Ost geplant. Der Stadtrat hat jetzt grünes Licht für die Auslage des Bebauungsplan „B-Lo 12“ gegeben. Konfliktfrei ist das Projekt nicht.

OB Thomas Nitzsche (FDP) warb dafür, die Pläne wie vorgesehen auszulegen. „Dabei sollten wir bleiben!“. Ergebnis der Debatte seien einige Zugeständnisse: So sei ein privater Anwohnerparkplatz vorgesehen. Es gibt einen für Anwohner nutzbaren Grünbereich und einen öffentlichen Weg durch die Anlage in Nord-Süd-Richtung. Gehe jetzt die Diskussion weiter, werde es noch länger dauern, bis die Gärten zur Verfügung stehen.

2014 war im Stadtrat der Startschuss für das Kleingartenprojekt gefallen. Es geht um eine etwa 5 Hektar große Fläche. Die 100 Parzellen sollen als Ersatz dienen, wenn anderswo Kleingärten für den Wohnungsbau verschwinden. Ersatz ist Pflicht in solchen Fällen laut Bundeskleingartengesetz. Ein geschütztes Biotop muss in die Anlage integriert werden. Nach den ersten Debatten wurde es ruhig um das Projekt.

Lobedas Ortsteilbürgermeister und SPD-Stadtrat Volker Blumentritt sagte: „Fünf Jahre haben wir nichts mehr gehört. Dann wurde eingeladen zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses mit Plänen, die fix und fertig waren.“ Um Schaden von der Stadt abzuwenden, denn Planungen kosteten ja auch Geld, habe eine Mehrheit im Ortsteilrat schließlich der Variante der Zufahrt zugestimmt. Dies geschah unter der Voraussetzung, dass ein Zugeständnis von Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD), die Novalisstraße zu verbreitern, auch kommt. „Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die keinen Kleingarten haben.“

AfD-Stadtrat erwartet ein Verkehrschaos

AfD-Stadtrat Jochen Müller stimmte am Ende im Stadtrat als einziger gegen den Vorentwurf und sagte: „Dort wird Transitverkehr zu den Gärten durch ein bis dahin ruhiges Wohngebiet geleitet.“ Es handele sich um schmale Straßen, wo manchmal nicht mal die Müllabfuhr durchkomme. Müller erwartet ein Verkehrschaos und warb dafür, den Verkehr von außen über die Ilmnitzer Straße an die Gartenanlage zu führen, wie es die Anlieger vorschlagen. Das war zunächst auch die Vorzugsvariante des Ortsteilrates. Die Kleingartenanlage außen herum zu erschließen, löste aber Kritik in Ilmnitz und Drackendorf aus. Die Route wäre von Lobeda aus auch ein Umweg. Der Grüne Stadtrat Lutz Jakob sagte: „Ich find’s prima, dass dort Kleingärten geschaffen werden, denn wir brauchen diese Fläche.“ Die jetzt gewählte Variante der Zufahrt sei die aufwendigere der beiden realistischen Varianten. Sorgen würden damit aufgegriffen. Zu den Anwohner sagte er, es gebe keinen Anspruch, dass eine ruhige Ecke für alle Zeit ruhig bleibt. Eine Partylocation entstehe aber gewiss nicht.

Wie kommt die Entscheidung in der Nachbarschaft an?

„Wir sind erschüttert“, so kommentierte Manfred Kaßler gegenüber dieser Redaktion die Entscheidung. Kaßler verfolgte die Sitzung im Fernsehen und begleitet seit Jahren gemeinsam mit weiteren Bewohnern das Projekt kritisch. Knackpunkt bleibe die Erschließung, die durch stark beparkte Wohngebietsstraßen führe.

Überdies hat Manfred Kaßler Zweifel, ob die Menschen, die sich das Gebiet anschauen, wirklich Lust aufs Gärtnern bekommen. Er bedauert vor allem, dass sich nur sehr wenige Mitglieder des Stadtrats ein Bild von der Situation vor Ort gemacht hätten. Der Verfahrensablauf fördere die Politikverdrossenheit.