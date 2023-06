100 Kinder und Jugendliche in der Manege in Jena

Jena. „Was ist die Welt?“, fragt der Circus MoMoLo. Die Antwort von jungen Artisten auf diese Frage wird in drei Vorstellungen im Zelt an der Saale präsentiert.

„Was ist die Welt?“ fragen sich über 100 Kinder und Jugendlichen des Jenaer Kinder- und Jugendzirkus MoMoLo. Die Antworten präsentieren die jungen Artisten zwischen 6 und 14 Jahren in ihrer gleichnamigen Show am Freitag, 16. Juni, ab 17 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, jeweils 15 Uhr im MoMoLo Zirkuszelt am Burgauer Weg 9 in Jena.

Elf verschiedene Gruppen haben ihre eigenen Antworten auf die Frage der Show „Was ist die Welt?“ gesucht. Dabei ist eine große bunte Welt entstanden, die zeige, dass alles Leben einzigartig ist und wir Menschen winzig in diesen unendlichen Weiten seien.

„Bei der Stückentwicklung gab es eine partizipative Herangehensweise, bei der die Kinder und Jugendlichen in Begleitung der Workshopleitenden eine eigene Antwort auf die Frage entwickelt haben“, sagt Kerstin Lenhart, die den Zirkusszenen einen theatralen Rahmen gegeben hat. Die Vielfalt der Antwort spanne sich von philosophischen über pragmatische Gedanken bis zu Naturphänomen und Emotionen.

Die artistischen Darbietungen mit Disziplinen wie Trapez, Akrobatik oder Einrad werden von Audioaufnahmen der Kinder begleitet, die eingespielt und in neue Klangatmosphären verwandelt wurden. Die Artisten haben seit Februar wöchentlich an ihren Szenen gearbeitet. „Die Vorstellungen vor den Sommerferien sind ein großes Highlight für die Kinder und Jugendlichen. In der Manege zu stehen, sich zu präsentieren und den großen Applaus zu empfangen, das ist ein besonderer Moment für alle“, erzählt Martina Sauerbrey vom MoMoLo Team. red

Die Vorstellungen finden kostenfrei statt. Um Platzreservierung an tickets@momolo.de wird gebeten.