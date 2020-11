1000 kleine Erdbeben in Jena-Zwätzen

Jena. Wohnungsbau an der Lindenallee: Zur Baugrundverbesserung hämmert Investor Jürgen Drösel meterlange Betonpfähle in den Boden. Die Anwohner finden das nicht gut.

In Zwätzen vibrieren die Wände, es ist fast wie bei einem kleinen Erdbeben. So berichten es Anwohner, die in 50 bis 200 Meter Entfernung zur neuesten Großbaustelle leben. Diese befindet sich in dem auch Lindenallee genannten Baufeld hinter der Brückenstraße. Hier entsteht eine Wohnanlage in fünf Viergeschossern mit etwa 80 Wohnungen. „Mieten Sie schon jetzt Ihre Neubau-Traumwohnung“, ist auf der Bautafel zu lesen.