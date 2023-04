1000 Menschen informieren sich über Studienmöglichkeiten an Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Jena. Die Ernst-Abbe-Hochschule stellte ihr Studienangebot am Samstag vor. Interessierte waren sogar aus der Schweiz angereist.

Mit einem abwechslungsreichen Programm hat die Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena am Samstag rund 1000 Studieninteressierte mit Freunden und Familien vor Ort und im Livestream zum Hochschulinformationstag (HIT) 2023 begrüßt. An den zahlreichen Informationsständen der einzelnen Fachbereiche konnten Interessierte mit Mitarbeitenden, Studierenden sowie Professorinnen und Professoren ins Gespräch kommen. Die Zentrale Studienberatung beantwortete alle grundsätzlichen Fragen rund ums Studium, vor allem, welche Studiengänge an der EAH angeboten werden.

Das Studierendenwerk Thüringen informierte zu den sozialen Rahmenbedingungen eines Studiums, etwa zu Kosten, Finanzierung und Wohnmöglichkeiten. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Akademischen Auslandsamts erfuhren die Gäste, wie ein Auslandsaufenthalt sinnvoll eingeplant werden kann. Auch die Infostände vom Studierendensekretariat und Master Service seien sehr gut besucht gewesen.

Jena als „Hotspot für Optik“

Die Studieninteressierten seien beispielsweise aus Hamburg, Stuttgart und Cottbus gekommen. Die weiteste Anreise hätten vermutlich zwei junge Männer gehabt, die aus der Schweiz nach Jena gekommen waren. „Jena ist ein Hotspot für Optik und die Ernst-Abbe-Hochschule gilt als eine der besten Hochschulen für ein Studium der Laser- und Optotechnologien“, sagte Nico Kirchner aus St. Gallen. „Da haben wir uns einfach auf den Weg gemacht, um den Hochschulinfotag zu besuchen und die Stadt anzuschauen“, ergänzte Malte Herold aus dem Schweizer Kanton Thurgau.

Nico Kirchner und Malte Herold aus der Schweiz beim Hochschulinformationstag der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Sie interessieren sich für den Studiengang Laser- und Optotechnologien. Foto: Christina Nolte / Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Besonders gefragt seien auch die Campusführungen gewesen, bei denen Studierende und Lehrende den Gästen Einblicke in ihre Hochschule gaben. In zahlreichen Laboren und Hörsälen gab es Live-Experimente und Vorträge. Die Besucherinnen und Besucher waren eingeladen, auch selbst zu experimentieren und auszuprobieren. Aktuell zählt die EAH Jena circa 4400 Studierende.