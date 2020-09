11-Jähriger kollidiert mit Bus - 21-jährige Fahrerin startet Auto mit Schraubenzieher

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag kollidierte ein 11-jähriger Fahrradfahrer mit einem Linienbus. Laut Polizeiangaben fuhr der Bus auf Höhe Mörsdorf auf den Teufelstalweg, als ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad die Straße querte.

Der Busfahrer habe sofort gebremst, war aber dennoch mit dem Radfahrer zusammengeprallt. Durch den abrupten Bremsvorgang war ein 62-jähriger Fahrgast im Bus nach vorn geschleudert worden. Er verletzte sich und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Sowohl der Busfahrer als auch der 11-jährige Junge blieben unverletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

21-jährige Autofahrerin bei Routinekontrolle erwischt

Am Dienstagabend wollte sich eine Autofahrerin am Grünstädter Platz in Jena in Hermsdorf der routinemäßigen Kontrolle der Ermittler entziehen.

Bei einem Blick ins Fahrzeug wurde laut Angaben der Polizei festgestellt, dass das Auto zwar auf ein Familienmitglied der 21-Jährigen zugelassen war, sie jedoch ohne Autoschlüssel fuhr. Stattdessen habe im Zündschloss ein Schraubenzieher gesteckt.

Außerdem war ein durchgeführter Drogentest positiv.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die 21-jährige Fahrerin erhielt u. a. eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss.

