112.000 Euro für Jenaer Zirkus-Pädagogik des Momolo-Vereins

Jena. Deutsche Fernsehlotterie ermöglicht Finanzierung einer Personalstelle für drei Jahre. Chance für Kinder in herausfordernden Familiensituationen

112.000 Euro Fördermittel hat der Verein MoMoLo e.V. jetzt von der „Deutschen Fernsehlotterie“ überreicht bekommen. Der Verein engagiert sich seit 2006 als zirkuspädagogische Plattform für Integration und kreatives Handeln in Jena und Thüringen. Mit dem Projekt „Nur zusammen sind wir stark!“ baut der Verein sein Angebot für junge Menschen aus und zeigt ihnen Auswege aus sozialer Ungleichheit – unterstützt durch die Förderung der Soziallotterie. „Nur dank unserer Mitspielerinnen und Mitspieler und des damit verbundenen Vertrauens in unsere Soziallotterie können wir hier in Jena helfen. Mit dieser Förderung können wir einen Teil dazu beitragen, dass die niedrigschwelligen, kulturellen Angebote hier in der Lichtstadt stattfinden können. Ich bin nicht nur von den akrobatischen Darbietungen der jungen Artisten begeistert, sondern auch vom Herzblut, mit dem sich die Menschen hier im Verein engagieren“, sagte Stephan Masch, Repräsentant der Deutschen Fernsehlottrerie.

Durch die Förderung können die Projektteilnehmer über einen Zeitraum von drei Jahren langfristig begleitet werden und damit ihre Potenziale entfalten. „Der MoMoLo e.V. bietet Kindern und Jugendlichen ein herausragendes Angebot, mit einer Mischung aus Sport und Kultur. Der Verein ist ein wichtiger Teil der Jugendarbeit unserer Stadt. Er holt Jugendliche hier in den Paradiespark, hier wird Zirkus gemacht, Erfahrungen gesammelt und sich artistisch ausprobiert. Das festigt die jungen Persönlichkeiten und zeigt Hobbies und Talente auf. Gerade diese Generation ist in den vergangenen Jahren von der Pandemie am schwersten getroffen worden. Ein soziales Miteinander war kaum möglich. Deshalb ist es jetzt besonders wichtig, die jungen Leute von der Couch zu holen und sie für gemeinschaftlich aktive Angebote zu gewinnen. Dabei leistet der Kinder- und Jugendzirkus MoMoLo großartige Arbeit, für die ich sehr dankbar bin“, sagte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

MoMoLo-Geschäftsführerin Nele Asche stellte fest: „Die Förderung finanziert uns eine Personalstelle für die kommenden drei Jahre. Dadurch können wir es auch Kindern aus herausfordernden Familiensituationen ermöglichen, Zirkuspädagogik zu erleben. Wir stärken junge Menschen in ihrer Bewegung und Gesundheit, aber auch in ihren sozialen Kompetenzen. Ohne die Förderung der Deutschen Fernsehlotterie hätte das Projekt nicht realisiert werden können, denn es braucht Menschen, die unser Zirkuszelt mit Leben füllen und auf die Kinder und Jugendlichen aktiv zugehen. Ich möchte mich bei allen Mitspielerinnen und Mitspielern für ihre Unterstützung bedanken.

Zwölf Projekte wurden im Freistaat Thüringen mit einer Gesamtsumme von knapp 1,4 Millionen Euro gefördert. In den vergangenen zehn Jahren konnten so über 150 soziale Vorhaben mit mehr als 24,5 Millionen Euro in Thüringen unterstützt werden. Auch das Jenaer Projekt profitiert von der Hilfe, die aus den Erlösen des Losverkaufs der Soziallotterie erzielt werden.