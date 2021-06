121 Temposünder - Rauchsäule hinter Sportplatz - Beleidigende Schmierereien

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Gegen Auto gefahren

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Audi kam es Sonntagnachmittag auf der Kreuzung Am Friedensberg/ Friedrich-Schelling-Straße in Jena. Der 56-Jährige Audi-Fahrer fuhr auf der Friedrich-Schelling-Straße stadteinwärts und bremste an der Kreuzung Am Friedensberg. Plötzlich kam von links ein 32-Jähriger mit seinem Fahrrad angefahren und kollidiert ungebremst mit dem Fahrzeug.

Daraufhin stürzte der Radfahrer und verletzte sich leicht. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der junge Mann alkoholisiert und pustete 1,4 Promille. Mit dem 32-Jährigen wurde eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst. Sowohl an dem Audi, als auch an dem Fahrrad entstand Sachschaden.

Beleidigende Schmierereien

In der Zeit von Sonntagmorgen bis Montagnacht haben Unbekannte an der Jugendstation der Jenaer Polizei in der August-Bebel-Straße zwei Graffitis angebracht. Mittels einem schwarzen Faserstift haben der oder die Täter den Schriftzug "ACAB" an die Gebäudefassade und dem Briefkasten des Objektes angebracht. Hinweise zu möglichen Tätern liegen der Polizei nicht vor. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

121 Temposünder in Großlöbichau

Sonntag führten Polizeibeamte in Großlöbichau Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt passierten die Kontrollstelle 1271 Fahrzeuge. Es kam zu 121 Beanstandungen, wobei der Spitzenreiter in der 70er-Zone mit geschmeidigen 114 km/h unterwegs gewesen ist. Dieses Tempo wird er künftig zu Fuß wahrscheinlich nicht ganz erreichen, heißt es von der Polizei.

Motorroller weg

In Weißenborn haben zwei unbekannte Täter einen Motorroller vom Grundstück eines 44-Jährigen entwendet. Gegen 1.30 Uhr begaben sich die Täter auf das umfriedete Grundstück und nahmen den mittels Lenkerschloss gesicherten Roller an sich. Der Motorroller ist aktuell nicht zugelassen.

Rauchsäule hinter dem Sportplatz

Während der Streifenfahrt in Quirla entdeckten Polizeibeamte eine Rauchsäule hinter dem Sportplatz. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass gelagertes Gehölz, welches durch die Gemeinde für eine spätere Nutzung bei einem Lagerfeuer gedacht war, sich selbst entzündet hatte. Die alarmierte Feuerwehr ließ das Gehölz kontrolliert abbrennen. Gefahren für Wälder oder umliegende Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Außer der sichtbaren Rauchsäule hat das Feuer keinerlei Sachschaden verursacht.

