13 Meter lange Schmiererei - Raddiebe gestoppt - Drogen beim Putzen gefunden

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

13 Meter lange Schmiererei

Unbekannte verewigten sich am Klinikgebäude im Philosophenweg in Jena. Wie ein Zeuge am Donnerstagmittag feststellte, erstreckte sich das "Gemälde" in einer Länge von 13 Metern an der Außenmauer des Klinikgeländes entlang. Ein farbenfrohes "HERS" wurde durch den oder die Täter mit roter, blauer, türkiser und schwarzer Farbe aufgetragen.

Raddiebe gestoppt

Den Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes verhinderten Sicherheitsbedienstete des Klinikum Jena am Donnerstagnachmittag. Als sich ein 37-Jähriger mit einem Bolzenschneider an dem Kettenschloss eines hochwertigen Fahrrades, welches an einem Baum angeschlossen war, zu schaffen machte, wurde er durch die Zeugen beobachtet. Beherzt griffen die beiden Männer ein, unterbanden das Geschehen und hinderten den jungen Mann an der Flucht.

Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten bewachten die Sicherheitsmänner den Dieb und übergaben diesen dann an die Polizei. Das Fahrrad, welches einen Wert von knapp 5000 Euro hatte, konnte seinem rechtmäßigen Besitzer unbeschadet übergeben werden. Der 37-jährige polizeibekannte Mann indes, musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Im Rahmen der Ermittlungen rückte noch eine 22-Jährige in den Fokus der Beamten. Diese hielt sich ebenfalls im Bereich auf und stand sozusagen "Schmiere". Durch die gute Personenbeschreibung konnte die ebenfalls polizeibekannte Frau aufgegriffen werden. Beide müssen sich nun erneut wegen Diebstahl verantworten.

Drogen beim Putzen gefunden

Gegen 11.30 Uhr teilte am Donnerstag ein Zeuge mit, dass Reinigungskräfte beim Putzen Drogen gefunden haben. In einer Sanitäreinrichtung, welche für alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft des Jenaer Spitzweidenweges frei zugänglich ist, wurde durch eine unbekannte Person im Mülleimer ein Klipptütchen mit Cannabis versteckt. Hinweise auf den Täter liegen aktuell noch nicht vor.

Ein 32-Jähriger hingegen muss sich nun auch wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der junge Mann wurde in der Platanenstraße in Jena, gegen 13 Uhr, kontrolliert. Auf die Nachfrage hin, ob er verbotene Substanzen bei sich habe, war der Mann geständig und übergab den Beamten freiwillig etwa 0,1 Gramm Crystal.

Rasierklingen für nicht mal 6 Euro gestohlen

In einem Drogeriemarkt in der Jenaer Löbderstraße versuchte am Donnerstag eine 37-Jährige schlauer zu sein als alle anderen. Die Frau öffnete im Geschäft eine Verpackung von Rasierklingen, welche sie anschließend bei sich am Körper versteckte und die Drogerie über den Kassenbereich verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Die junge Frau wurde jedoch durch den Ladendetektiv beobachtet und kurz vorm Verlassen des Ladens angesprochen. Da sich die Diebin nicht ausweisen wollte, musste die Polizei hinzugerufen werden. Die Beute hatte einen Wert von 5,80,- Euro.

Wachmann stellt Ladendieb

Den Wachmann umrennen, um die Beute zu sichern. Guter Plan in der Theorie, aber schlechte Umsetzung in der Praxis. So erging es am Donnerstagmorgen einem 19-Jährigen. Der polizeibekannte junge Mann bediente sich in einem Einkaufsmarkt in Hermsdorf und wollte den Akkuschrauber, welchen er aus dem Regal genommen hatte, nicht zu bezahlen. Sein Entschluss scheiterte allerdings noch vor dem Ausgang, als sich ein Wachmann ihm in den Weg stellte. Nun muss er sich wegen Diebstahls verantworten.

