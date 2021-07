13 und 15 Jahre alte Mädchen in Jena beim Diebstahl erwischt

Jena In Jena wurden ein 13 und ein 15 Jahre altes Mädchen beim Diebstahl erwischt. Sie wurden anschließend von ihren Eltern bei der Polizei abgeholt.

Ein 13 und ein 15 Jahre altes Mädchen wurden am Donnerstagnachmittag in Jena beim Diebstahl erwischt. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie in einem Geschäft in der Goethestraße beim Stöbern beobachtet. Dabei gelangten verschiedene Gegenstände in ihre Hände, die sie jedoch nicht bezahlen wollten.

Stattdessen hatten sie ihr Beutegut am Körper versteckt. Der Plan ging aber nicht auf, da sie dabei beobachtet wurden. Die Polizei nahm die beiden mit auf die Wache, wo sie anschließend von ihren Eltern abgeholt wurden. Die Mädchen bekamen jeweils eine Anzeige wegen Diebstahls.