130 Ärzte aus der Region unterstützen die beiden Jenaer Impfzentren

Jena Adressen im „Süd-Raum“ und in der Innenstadt weiterhin geheim. Stadt Jena schickt Briefe an „Ü 80“

Die beiden Adressen der Jenaer Corona-Impfzentren stehen fest, werden aber nach dem Willen der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KV) aus Sicherheitsgründen nach wie vor nicht öffentlich bekanntgegeben. Das hat Rathaus-Sprecher Kristian Philler am Montag bestätigt. Für das erste Impfzentrum „im Südraum“ der Stadt seien nun alle Formalitäten hundertprozentig geklärt, berichtete Sozial- und Gesundheitsdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos), und er betonte: Allein die KV sei vom Land beauftragt, Räume zu akquirieren, die Impfzentren auszustatten und zu betreiben. „Wir sind als Kommune aufgerufen, dabei Unterstützung zu geben“, sagte der Dezernent. Für das zweite Impfzentrum, das sich in der Innenstadt befinden soll, seien noch nicht alle vertraglichen Belange geklärt.

Die Kapazität der Impfzentren habe der Freistaat in seinen Planungen „ganz stark gebremst“. Gemessen an der derzeit „noch sehr überschaubaren Zahl von Impfdosen“, wie Hertzsch sagte, möge das sogar nachvollziehbar sein. Nach den Worten des Dezernenten kalkuliert die KV für die beiden Jenaer Impfzentren mit 80 bis 100 Impfungen pro Tag. Kernstück der Informationen zum Wie, zum Wo und zum Wann der persönlichen Impfung werde ein für ganz Thüringen zentrales Call-Center sein. Nach Angaben des Sozialministeriums erfolgt am 4. Januar die Freischaltung der Telefonnummer (03643) 4950490. Termine werden zunächst an Personen der Stufe „höchste Priorität“ vergeben. Am 13. Januar sollen die Impfstellen zunächst für diese Personen je nach Impfstoff-Verfügbarkeit öffnen.

Die Jenaer Stadtverwaltungsspitze hat sich nach Eberhard Hertzschs Beschreibung am Montag darauf geeinigt, das Informationsmanagement zu Gunsten der ältesten Impflinge „intensiver zu betreiben“: Es seien Inhalte für einen Brief entwickelt worden, der an alle Leute der Altersgruppe „Über 80“ versandt werde. Darin erfahren die Adressaten, dass die KV den Hut aufhat; dass es eine zentrale Telefonnummer gibt; wie die Fahrt zum Impfzentrum geregelt werden soll. Wichtig sei natürlich der Hinweis, dass alle individuellen medizinischen Fragen, die die Impfung berühren, mit dem Hausarzt geklärt werden müssen. Eberhard Hertzsch gab Einschätzungen der KV wieder, dass das konkrete Impfen für die mobilen Älteren am 1. Februar beginnen werde.

In Jena, Eisenberg und Kahla hätten sich 130 niedergelassene Ärzte bereiterklärt, die beiden Jenaer Impfzentren mitzubetreiben, sagte gegenüber der Zeitung Alexander Humbsch, Leiter der KV-Regionalstelle Jena. Ein Viertel dieser Kolleginnen und Kollegen habe sogar der Vorzugsvariante nachkommen können, mit dem eigenen Praxis-Team im Impfzentrum zu arbeiten. Angelegt sei der Impfdienst auf täglich zwei Teams in zwei Schichten à sechs Stunden.

Auf einem anderen Blatt steht, dass auch die Bewohner der zwölf Jenaer Alten- und Pflegeheime in diesen Tagen die allerersten Nutznießer des Impfstoffes sein werden. Das sind in der Summe aktuell 1262 Frauen und Männer. Weil die Impfungen in derlei Einrichtungen für ganz Thüringen in den Händen von zehn mobilen Mediziner-Teams liegen, lassen sich terminliche Unwägbarkeiten erahnen. Die Stadtverwaltung werde in diese Planung nicht einbezogen, sagte Eberhard Hertzsch. „Da fragen die uns nicht.“

Weiterhin werden für die Jenaer Heime Freiwillige gesucht, die mit begleitenden Diensten das Personal entlasten. Die Bundeswehr leistet nach Hertzschs Angaben bereits Hilfe in zwei von Corona besonders gebeutelten Einrichtungen: im Luisenhaus in der Semmelweisstraße und im Zentrum für Betreuung und Pflege in der Karl-Marx-Allee (Lobeda).

Corona-Statistik der Stadt, Stand vom 27.12.2020 (24 Uhr)

Anzahl aktiver Fälle: 631

davon in den letzten 24 Stunden: 3

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der letzten sieben Tage: 311

Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 287

Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 1673

Gestorbene insgesamt: 18

Genesene insgesamt: 1.024

davon in den letzten 24 Stunden: 1

in Quarantäne (Stand 25.12.2020): 1443