14-Jährige in Jena beleidigt und bedroht - Jugendliche plündern Geschäft

Jena. In Jena wurde eine 14-Jährige von mehreren Jugendlichen beleidigt und bedroht. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Als eine 14-Jährige am frühen Montagabend nach dem Musikunterricht auf dem Nachhauseweg war, wurde sie von fünf Jugendlichen angehalten. Sie wurde von ihnen beleidigt und gegen eine Wand gedrückt. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Ziegenhainer Straße auf Höhe einer Gaststätte. Das Mädchen gab an, die Täter nicht zu kennen, schätzt deren Alter auf 15 bis 16 Jahre. Drei von ihnen hätten demnach blondes Haar gehabt. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei mit Nennung der Fallnummer 029681/2023 entgegen.

Jugendliche plündern Geschäft

Eine Gruppe Jugendlicher betrat am Montagnachmittag einen Discounter am Salvador-Allende-Platz. Mit dabei hatten sie leere Rücksäcke, welche dann im Laden gefüllt wurden. Ohne die Ware zu bezahlen, verließen die noch unbekannten Täter dann den Laden. Die Personen werden laut Poliztei auf 14 bis 15 Jahre geschätzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Verletzter Fahrradfahrer

Am Montagmorgen wurde ein Radfahrer bei einem Unfall an der Kreuzung Winzerlaer Straße/Friedrich-Zucker-Straße verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte hier ein 58-Jähriger mit seinem Auto an der Kreuzung nach links in die Winzerlaer Straße einbiegen. Ein 29-jähriger Radfahrer wollte zur gleichen Zeit die Kreuzung überqueren und wurde dabei vom Autofahrer übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unbekannte schmieren Hakenkreuz an Statue

Am Montagnachmittag erhielt die Polizei einen Hinweis, dass unbekannte Täter am Holzmarkt eine Statue beschmiert hatten. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass es sich um ein 5 mal 5 Zentimeter großes Hakenkreuz handelte. Die Polizei kümmerte sich im Anschluss um die Beseitigung des Nazi-Symbols.

Fahrradschloss durchgeschnitten

Am späten Montagnachmittag wurde einem Mann das Fahrrad im Wert von 1500 Euro gestohlen. Dieses hatte er vor seinem Arbeitsbeginn in einer Tiefgarage am Carl-Zeiss-Platz mithilfe eines Drahtseilschlosses gesichert. Als der Mann nach der Arbeit zurückkehrte, fand er lediglich das durchtrennte Fahrradschloss vor.

