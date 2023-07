150 Kunden in Jena-Ammerbach seit Sonntag ohne Wasser

Jena. Nach Rohrbruch im Buchaer Weg: Stadtwerke Jena Netze errichten Versorgungsprovisorium für den Ortsteil.

Nach einem Rohrbruch an einer Trinkwasserhauptleitung im Buchaer Weg sind seit dem Sonntag, 8 Uhr, rund 150 Kunden in der Ortslage Ammerbach ohne Wasserversorgung. Die Stadtwerke Jena Netze stellten kurzfristig Wasserwagen bereit.

Derzeit errichteten die Kollegen eine provisorische Wasserleitung nach Ammerbach. Diese soll spätestens bis heute Mittag fertiggestellt sein und die Wiederversorgung aller Kunden in Ammerbach gewährleisten. In direkter Nähe der Schadstelle im Buchaer Weg sei eine Wiederversorgung auf diese Weise leider nicht möglich. Auch hier stünden Wasserwagen bereit.

Längsriss an der Hauptversorgungsleitung

Eine Prognose, bis wann die Leitung repariert sein könne, sei derzeit noch nicht möglich. Der Buchaer Weg bleibe weiterhin voll gesperrt. „Zur Ersatzversorgung wird von einer durch den Coppanzer Weg verlaufenden Hochdruckleitung eine provisorische Leitung nach Ammerbach verlegt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Da sich der dafür genutzte Hydrant direkt im Straßenbereich befinde, müsse der Coppanzer Weg auf Höhe der Hausnummer 20 bis zum Abschluss aller Arbeiten voll gesperrt werden.

Am Sonntagmorgen war es im Buchaer Weg im Bereich der Jenaer Antriebstechnik zu einem Rohrbruch gekommen. Der Bereitschaftsdienst der Stadtwerke war schnell vor Ort und konnte die Schadstelle öffnen. Festgestellt wurde ein Längsriss an der Hauptversorgungsleitung für Ammerbach, die in diesem Bereich zudem rund drei Meter tief in der Erde liegt. Es wurde eingeschätzt, dass die Reparatur erst am heutigen Montag mit Unterstützung einer weiteren Tiefbaufirma möglich sei. Diese sei inzwischen vor Ort.