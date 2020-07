Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

150 neue Kindergartenplätze in Jena-West

Der neue Kindergarten am westlichen Ende der Lutherstraße wird mit einer Kapazität von 90 Plätzen schon im ersten Quartal 2022 fertiggestellt sein mit der Ernst-Abbe-Stiftung als Bauherrin.

Darüber konnte jetzt Jörg Hühn, Vize-Chef der Stiftung, die Mitglieder des Ortsteilrates Jena-West vor Ort informieren.

Die Erschließung soll in den nächsten Tagen und die Errichtung des Rohbaus noch in diesem Jahr beginnen. Zudem lässt die Stiftung oberhalb dieses Projekts sieben Reihen- und direkt an der Lutherstraße zwei Mehrfamilienhäuser errichten. Die Wohnungen sind nach Jörg Hühns Worten allesamt zur Vermietung vorgesehen.

Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) sagte der Zeitung, dass die Stadt in ihrer Kita-Netzplanung bei einer Überkapazität von 300 bis 400 Plätzen anlange. Eine Befragung auf dem Kita-Portal habe gezeigt, dass die meisten Eltern ihre Kleinen im Wunsch-Kindergarten unterbringen konnten. Zwei Drittel der Eltern hätten die Wohnungsnähe priorisiert, die anderen pädagogische Formate. Obendrein den 2020 leicht sinkenden Bedarf mitbedacht, seien Rufe nach neuen Kita-Kapazitäten in Nord durchaus kritisch zu sehen. In West geht neben dem Angebot in der Lutherstraße bis 2022 auch eine ausgebaute Kita in der Schaefferstraße mit 60 Plätzen ans Netz.