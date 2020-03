Wehrleiter Jens Rost gibt einen Einblick in das Innere des neuen Löschfahrzeuges.

Dorndorf-Steudnitz. Die Feuerwehr in Dorndorf-Steudnitz hat ein neues Lösch- und Katastrophenschutz-Fahrzeug erhalten. Die Kosten trugen der Kreis und das Land.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16 moderneste Tonnen für Feuerwehr von Dorndorf-Steudnitz

Unter ohrenbetäubendem Tatütata fuhr das neue Löschfahrzeug in die Halle der Wache Dorndorf-Steudnitz ein, um dort von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Dornburg begrüßt und bestaunt zu werden. Es war ja auch schließlich etwas ganz Besonderes, was da auf sich aufmerksam machte – ein 16 Tonnen schweres Fahrzeug der Marke MAN mit modernster Ausstattung, das 375.000 Euro kostet und das neue Löschfahrzeug der dortigen Feuerwehr ist.

Das heißt, so ganz neu ist es ja auch nicht mehr. Es wurde im November 2019 geliefert und ist seit dem 1. Februar im Einsatz. Sogar erste kleine Kratzer soll es schon haben. Die waren aber zur festlichen Einweihung fast unsichtbar gemacht worden, so dass unbeschwert gefeiert werden konnte. Eine Feier, an der auch der Landtagsabgeordnete und frisch gebackene CDU-Fraktionschef Mario Voigt sowie der stellvertretende Landrat Johann Waschnewski teilnahmen.

Vorgänger-Fahrzeug war seit 1993 im Einsatz

Voigt verwies auf die besondere Verantwortung der Feuerwehr in Dorndorf-Steudnitz an der Bundesstraße 88 und an der Saale, wo immer mal die Gefahr von Hochwasser besteht. Da hätten die Kameraden ja auch schon viele gute Erfahrungen sammeln können. Die Kosten für die Neuanschaffung des neuen Fahrzeuges haben übrigens der Saale-Holzland-Kreis mit 232.000 Euro und das Land Thüringen mit 143.000 Euro übernommen.

Das neue Fahrzeug sei auch notwendig gewesen, betonte Waschnewski, der das Engagement der freiwilligen Feuerwehr ebenso lobte wie Voigt. So sei das Vorgänger-Fahrzeug seit 1993 im Einsatz gewesen und habe zudem vielen Kameraden als Ausbildungsobjekt gedient. Insgesamt ist es allein zu 100 Brandeinsätzen ausgerückt.

Wehrleiter Jens Rost freute sich ebenso wie seine Kameraden über die neue Technik, die nun in der Garage in Dorndorf-Steudnitz steht – neben einem Messfahrzeug, einem Tanklast- und einem Mannschaftswagen.