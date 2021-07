17-Jähriger in Jena in Rücken getreten und ins Gesicht geschlagen

Jena. Eine Schlägerei soll sich laut Polizei in Jena ereignet haben. Außerdem verletzte sich ein Mädchen leicht beim Absteigen und schrammte auch noch ein Auto.

17-Jähriger zusammengeschlagen

Am Dienstagabend meldete sich ein 17-Jähriger bei der Polizei Jena und teilte mit, dass er im Bereich Oberaue/Lichtenhainer Brücke soeben zusammengeschlagen wurde. Der Grund für die körperliche Auseinandersetzung und ob dieser eine verbale Streitigkeit vorausging, ist der Polizei nach eigener Aussage nicht bekannt. Drei Personen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen den Jugendlichen in den Rücken getreten und ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend entfernten sie sich vom Tatort. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Sechsjährige fällt gegen Auto

Ein sechsjähriges Mädchen stürzte am Dienstagmorgen in der Robert-Blum-Straße in Jena. Beim Absteigen von ihrem Rädchen kam das Mädchen zu Fall und stieß dabei gegen einen geparkten Pkw. Die 6-Jährige verletzte sich bei dem Sturz glücklicherweise nicht schwer. Lediglich eine kleine Schramme am Knie wird sie an den Unfall erinnern. An dem VW entstand leichter Sachschaden.

