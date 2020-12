Jena. 22 neue Fälle in 24 Stunden meldet Jena am Sonnabend. Damit gibt es offiziell aktuell 247 aktive Corona-Fälle.

1710 Jenaer in Corona-Quarantäne

Im Krankenhaus werden nach Angaben der Stadt aktuell 14 Patienten behandelt, sechs Patienten weisen dabei einen schweren Verlauf auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt nun bei leicht erhöhter 112,5. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen in Thüringen lesen Sie im Liveblog.

Es gibt damit 884 Infizierte seit Mitte März in Jena, davon gelten 628 als genesen. Neun Menschen verstarben bisher im Zusammenhang mit einer Infizierung mit dem Corona-Virus.

In Quarantäne befinden sich in Jena aktuell 1710 Menschen. In der Gemeinschaftsschule Wenigenjena musste für eine Klasse Quarantäne ausgesprochen werden.