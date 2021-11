175 Jahre Zeiss in Jena

Jena. Öffentliche Führung zu Zeiß und seinen Weggefährten in Jena

Im 205. Geburtsjahr von Carl Zeiß wird gleichzeitig das 175. Gründungsjubiläum der Firma Carl Zeiss in Jena begangen. Anlass genug, um sich in einer Stadtführung auf die Spuren des damals 30-jährigen Start-up-Unternehmers zu begeben. Die Teilnehmer erfahren an authentischen Orten, wie selbstbewusst und zielstrebig Zeiß seine Firma in der Universitätsstadt Jena gründete und weiterentwickelte. Doch auf der Tour geht es nicht nur um den berühmten Firmengründer, sondern auch um seine Mitstreiter und Nachfolger, die die Grundlagen für die heutigen Hochtechnologien in Feinmechanik, Optik und Optoelektronik entwickelten. Die Gedenktafeln für 17 „Zeissianer“ sind am sogenannten Bau 15 des ehemaligen Zeiss-Hauptwerkes zu finden.

Termin: Freitag, 19. November, 14 Uhr, Treffpunkt: Weintanne, Jenergasse